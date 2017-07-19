Алексей Кожемяко лишил Екатеринбург остановки «Декабристов»

Исполняющий обязанности главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко подписал постановление о переименовании остановки «Декабристов» в «Академия при Президенте России», передает корреспондент «АиФ-Урал».

Как следует из официального документа, изменения коснулись всех остановочных пунктов на перекрестке улиц 8 Марта и Декабристов.

«Постановляю переименовать автобусные и трамвайные остановочные пункты общественного транспорта «Декабристов», расположенные в районе пересечения улиц 8 Марта и Декабристов в городе Екатеринбурге, в остановочные пункты «Академия при Президенте России», — говорится в постановлении.