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11:00 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Алексей Кожемяко лишил Екатеринбург остановки «Декабристов»

Изменения коснулись всех остановочных пунктов общественного транспорта в районе перекрестка 8 Марта — Декабристов.

Исполняющий обязанности главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко подписал постановление о переименовании остановки «Декабристов» в «Академия при Президенте России», передает корреспондент «АиФ-Урал».

Как следует из официального документа, изменения коснулись всех остановочных пунктов на перекрестке улиц 8 Марта и Декабристов.

«Постановляю переименовать автобусные и трамвайные остановочные пункты общественного транспорта «Декабристов», расположенные в районе пересечения улиц 8 Марта и Декабристов в городе Екатеринбурге, в остановочные пункты «Академия при Президенте России», — говорится в постановлении.

В связи с переименованием на общественном транспорте должны быть заменены информационные оповещения об остановке, а также соответствующие дорожные знаки и указатели на остановочных пунктах.

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