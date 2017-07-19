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11:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев ждет очередная волна отключений горячей воды

С 24 по 29 июля будут проводиться испытания тепловых сетей в зоне ТЭЦ-2, сообщили в пресс-службе компании «СИБЭКО».

Новосибирцев ждет очередная волна отключений горячей воды, об этом рассказали в пресс-службе компании «СИБЭКО».

Испытания пройдут в Ленинском районе на улицах Планировочная, Котовского и Горская; в Железнодорожном — на ул. Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Дмитрия Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького и на ул. Большевистская в Октябрьском районе.

В «СИБЭКО» утверждают, что это последние этапы работ, связанные с отключением потребителей.

«Гидравлические испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов. В ходе реализации мероприятий, при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность», — отметили в пресс-службе «СибЭКО».

Расхолаживание воды начнется с 4 часов утра 23 июля. Отключение воды продлится с с 24 по 31 июля включительно.

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