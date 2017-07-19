Новосибирцев ждет очередная волна отключений горячей воды
С 24 по 29 июля будут проводиться испытания тепловых сетей в зоне ТЭЦ-2, сообщили в
С 24 по 29 июля будут проводиться испытания тепловых сетей в зоне ТЭЦ-2, сообщили в
Новосибирцев ждет очередная волна отключений горячей воды, об этом рассказали в
Испытания пройдут в Ленинском районе на улицах Планировочная, Котовского и Горская; в Железнодорожном — на ул. Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого,
В «СИБЭКО» утверждают, что это последние этапы работ, связанные с отключением потребителей.
«Гидравлические испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов. В ходе реализации мероприятий, при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность», — отметили в
Расхолаживание воды начнется с 4 часов утра 23 июля. Отключение воды продлится с с 24 по 31 июля включительно.