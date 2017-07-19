Новосибирцев ждет очередная волна отключений горячей воды, об этом рассказали в пресс-службе компании «СИБЭКО».

Испытания пройдут в Ленинском районе на улицах Планировочная, Котовского и Горская; в Железнодорожном — на ул. Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Комсомольский проспект, Дмитрия Шамшурина, проспект Димитрова, Максима Горького и на ул. Большевистская в Октябрьском районе.

В «СИБЭКО» утверждают, что это последние этапы работ, связанные с отключением потребителей.

«Гидравлические испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов. В ходе реализации мероприятий, при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность», — отметили в пресс-службе «СибЭКО».