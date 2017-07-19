Движение троллейбусов на 4 дня закроют в Металлургическом районе Челябинска
Причина — укладка нового дорожного покрытия.
Причина — укладка нового дорожного покрытия.
Движение троллейбусов в Металлургическом районе Челябинска закроют на 4 дня, ограничение коснётся маршрутов № 7, 14 и 15, сообщают в ООО «ЧелябГЭТ».
«С 9:00 20 июля до 22:00 23 июля в связи укладкой асфальта на улице Богдана Хмельницкого на участке от улицы Румянцева до улицы Сталеваров Троллейбусы проследуют до остановки ДК “Строитель”», — уточнил руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.
На время дорожного ремонта электротранспорт будет следовать по изменённым трассам: