Депутаты решили не менять премии мэра Омска

Источник: РИА "Новости"

Ранее в данном действии прокуратура усмотрела коррупционную составляющую, после чего депутаты решили внести изменения в регламентирующий денежные вознаграждения правовой акт.

«Представление послужило толчком разработки изменений в 91-е Решение. Они вводят ограничения, связанные с премированием, — установлены виды, размеры премий, порядок выплат, периодичность», — огласил предлагаемые поправки депутат Юрий Федотов.

Читайте также Прокуратура уличила заместителей мэра Омска в получении сверхпремий

Кроме того, согласно предложенным изменениям, мэр и председатель ОГС будут обязаны согласовывать премии свыше 50% от денежного содержания с горсоветом.

«Этот проект позволит не только сэкономить средства при материальном стимулировании, но и перераспределить стимулирование с руководителей на начальников отделов, специалистов, которых, как мы увидели, не сильно баловали премированием», — добавил Федотов.