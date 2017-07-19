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11:25 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты решили не менять премии мэра Омска

Сегодня, 19 июля, горсовет на последнем заседании в пятом созыве рассмотрел проект поправок в Решение № 91, касающееся премий мэра Омска и его заместителей.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в данном действии прокуратура усмотрела коррупционную составляющую, после чего депутаты решили внести изменения в регламентирующий денежные вознаграждения правовой акт.

«Представление послужило толчком разработки изменений в 91-е Решение. Они вводят ограничения, связанные с премированием, — установлены виды, размеры премий, порядок выплат, периодичность», — огласил предлагаемые поправки депутат Юрий Федотов.

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Кроме того, согласно предложенным изменениям, мэр и председатель ОГС будут обязаны согласовывать премии свыше 50% от денежного содержания с горсоветом.

«Этот проект позволит не только сэкономить средства при материальном стимулировании, но и перераспределить стимулирование с руководителей на начальников отделов, специалистов, которых, как мы увидели, не сильно баловали премированием», — добавил Федотов.

Тем не менее проект хоть и одобрили, но окончательно не приняли — по итогам голосования он был принят лишь к рассмотрению и, таким образом, остался для дальнейшего обсуждения в комитете.

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