Депутаты решили не менять премии мэра Омска
Сегодня, 19 июля, горсовет на последнем заседании в пятом созыве рассмотрел проект поправок в Решение № 91, касающееся премий мэра Омска и его заместителей.
Сегодня, 19 июля, горсовет на последнем заседании в пятом созыве рассмотрел проект поправок в Решение № 91, касающееся премий мэра Омска и его заместителей.
Ранее в данном действии прокуратура усмотрела коррупционную составляющую, после чего депутаты решили внести изменения в регламентирующий денежные вознаграждения правовой акт.
«Представление послужило толчком разработки изменений в 91-е Решение. Они вводят ограничения, связанные с премированием, — установлены виды, размеры премий, порядок выплат, периодичность», — огласил предлагаемые поправки депутат Юрий Федотов.
Кроме того, согласно предложенным изменениям, мэр и председатель ОГС будут обязаны согласовывать премии свыше 50% от денежного содержания с горсоветом.
«Этот проект позволит не только сэкономить средства при материальном стимулировании, но и перераспределить стимулирование с руководителей на начальников отделов, специалистов, которых, как мы увидели, не сильно баловали премированием», — добавил Федотов.
Тем не менее проект хоть и одобрили, но окончательно не приняли — по итогам голосования он был принят лишь к рассмотрению и, таким образом, остался для дальнейшего обсуждения в комитете.