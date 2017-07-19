Субсидирование авиаперевозок в Крым может быть расширено

Об этом рассказал заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров после совещания о ходе реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Рассматривается вопрос расширения, — отметил Назаров. — Будет или нет, сейчас сложно сказать, но такой вопрос действительно рассматривается. По мнению замминистра, снижению цен на авиаперевозки будет способствовать развитие конкуренции в этой сфере.

ТАСС напоминает: по специальному (субсидированному)тарифу с 15 мая в Крым можно улететь из 36 российских городов. Цена льготного билета, в зависимости от города вылета, колеблется от 2,5 до 12,5 тысяч рублей. За 2,5 тысячи рублей в Симферополь можно улететь из Волгограда, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Минеральных Вод, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Ярославля. Воспользоваться программой могут лишь определенные категории граждан — молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также взрослый, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалиды детства II и III группы.