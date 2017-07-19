Нулевая Продольная магистраль Волгограда будет запущена в декабре

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Работы ведутся строго по утвержденному графику и будут выполнены к декабрю 2017 года. Протяженность рокадной дороги составит около 3,5 км. Общая стоимость строительства оценивается в 1,7 млрд рублей.

В данное время на двух участках магистрали продолжается строительство. На участке от моста через Волгу до улицы Химической в Центральном районе завершается берегоукрепительные работы, продолжается укладка асфальта и гранитных бордюров. Вместе с автодорогой обустраиваются велосипедные дорожки, тротуары, уличное освещение, зеленая зона и городской пляж.

Второй участок строительства 0-й Продольной начинается от улицы Калинина в Ворошиловском районе и заканчивается у здания речного вокзала. Здесь завершается перенос инженерных коммуникаций, прокладка ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций. Укладывается геосетка, щебеночное основание и начинаются асфальтобетонные работы.