Нулевая Продольная магистраль Волгограда будет запущена в декабре
Готовность нулевой Продольной магистрали Волгограда превысила 70%, сообщили ВДТВ в Волгоградской областной Думе.
Готовность нулевой Продольной магистрали Волгограда превысила 70%, сообщили ВДТВ в Волгоградской областной Думе.
Работы ведутся строго по утвержденному графику и будут выполнены к декабрю 2017 года. Протяженность рокадной дороги составит около 3,5 км. Общая стоимость строительства оценивается в 1,7 млрд рублей.
В данное время на двух участках магистрали продолжается строительство. На участке от моста через Волгу до улицы Химической в Центральном районе завершается берегоукрепительные работы, продолжается укладка асфальта и гранитных бордюров. Вместе с автодорогой обустраиваются велосипедные дорожки, тротуары, уличное освещение, зеленая зона и городской пляж.
Второй участок строительства 0-й Продольной начинается от улицы Калинина в Ворошиловском районе и заканчивается у здания речного вокзала. Здесь завершается перенос инженерных коммуникаций, прокладка ливневой и
На двух стройплощадках ежедневно задействованы 60 единиц техники и 150 работников.