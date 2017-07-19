Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
СМИ: Транзит газа рухнул, на Украине испугались – зовут Европу
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: эксперт рассказал о будущем военно-морского флота РФ
РФ ответила на особый режим для въезда в Украину
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирская область получит больше средств на развитие дорог

НОВОСИБИРСК, 19 июля, ФедералПресс. Всего на развитие дорог Новосибирская область получит 2,859 млрд рублей. Это на 500 тыс. больше, чем в прошлом году.

Глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский совершил рабочую поездку в Маслянинский район. Там было рассмотрено развитие транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба администрации Новосибирской области.

В Маслянинском районе развивается промышленность и туризм. Также на участках этого района активно строится жилье. В этом году из бюджета области район получил 166 млн рублей на ремонт региональных и межмуниципальных дорог, а также на ремонт дорог в населенных пунктах, отметил Костылевский.

Муниципальные образования области получили более 2 млрд рублей в рамках программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015—2022 годах. Деньги выделяют на ремонт и строительство дорог и сооружений на них.

Еще 600 млн рублей муниципальные образования получили благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги». И еще почти 200 млн по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Именно это и позволило увеличить сумму субсидий на 500 тыс. рублей, подчеркивает Костылевский.

Министр также проверил, насколько доступны для транспорта жилые комплексы и социальные объекты в Маслянинском районе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почетным гражданам Красноярска увеличат выплаты в четыре раза
Госдума приняла закон о лишении гражданства террористов
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Мэр Омска подал в отставку
Спорт
Красивый камбэк «Динамо» в Премьер-лигу Московское "Динамо" вернулось в Премьер-лигу красивым дерби с действующим чемпионом страны "Спартаком", в котором зрители увидели четыре гола и невероятный камбэк
Авто
Новый Mercedes X-класс: онлайн-трансляция из ЮАР Mercedes-Benz представил совершенно новую модель, которая получила название Х-класс. И это… пикап!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Леди
Винклпикеры, слайдеры и мыльницы: в моде «уродливая» обувь Кроксы, ортопедические сандалии, лоферы с мехом наружу и еще с десяток различных моделей обуви покорили сердца не только сильных мира моды, но и простых людей.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь