Новосибирская область получит больше средств на развитие дорог
НОВОСИБИРСК, 19 июля, ФедералПресс. Всего на развитие дорог Новосибирская область получит 2,859 млрд рублей. Это на 500 тыс. больше, чем в прошлом году.
НОВОСИБИРСК, 19 июля, ФедералПресс. Всего на развитие дорог Новосибирская область получит 2,859 млрд рублей. Это на 500 тыс. больше, чем в прошлом году.
Глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский совершил рабочую поездку в Маслянинский район. Там было рассмотрено развитие транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях, сообщает
В Маслянинском районе развивается промышленность и туризм. Также на участках этого района активно строится жилье. В этом году из бюджета области район получил 166 млн рублей на ремонт региональных и межмуниципальных дорог, а также на ремонт дорог в населенных пунктах, отметил Костылевский.
Муниципальные образования области получили более 2 млрд рублей в рамках программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015—2022 годах. Деньги выделяют на ремонт и строительство дорог и сооружений на них.
Еще 600 млн рублей муниципальные образования получили благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги». И еще почти 200 млн по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Именно это и позволило увеличить сумму субсидий на 500 тыс. рублей, подчеркивает Костылевский.
Министр также проверил, насколько доступны для транспорта жилые комплексы и социальные объекты в Маслянинском районе.