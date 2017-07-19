Новосибирская область получит больше средств на развитие дорог

Глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский совершил рабочую поездку в Маслянинский район. Там было рассмотрено развитие транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба администрации Новосибирской области.

В Маслянинском районе развивается промышленность и туризм. Также на участках этого района активно строится жилье. В этом году из бюджета области район получил 166 млн рублей на ремонт региональных и межмуниципальных дорог, а также на ремонт дорог в населенных пунктах, отметил Костылевский.

Муниципальные образования области получили более 2 млрд рублей в рамках программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015—2022 годах. Деньги выделяют на ремонт и строительство дорог и сооружений на них.

Еще 600 млн рублей муниципальные образования получили благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги». И еще почти 200 млн по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Именно это и позволило увеличить сумму субсидий на 500 тыс. рублей, подчеркивает Костылевский.