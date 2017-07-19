«Ростех» и Пермский край договорились о сотрудничестве на МАКС-2017

По словам Максима Решетникова, «Ростех» предлагает новый продукт — самолет Т-500. Это специализированный самолет аграрного назначения. Он состоит из композитных материалов, имеет современное остекление из высокопрочного поликарбоната, оснащен быстродействующей парашютной системой, обеспечивающей спасение машины и пилота.

— Это дополнительные возможности для обработки сельхозугодий, — продолжил Решетников. — И у сельского хозяйства есть в этом потребность. Сейчас преждевременно говорить о конкретной экономике — объемах заказов и стоимости, но это перспективная тема, которая одновременно решает задачи развития авиастроения в стране и в то же время эффективности сельского хозяйства.

Как сообщил врио губернатора Пермского края, «мы возвращаемся к тому, что было хорошо развито в Советском Союзе, но уже на принципиально новой технологической базе».

— Мы заинтересованы в этом проекте не только с точки зрения развития малой авиации, но и с точки зрения создания условий для интенсивного прогресса сельского хозяйства, — заключил Сергей Абрамов.