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10:55 (мск), источник: "Российская газета"

«Ростех» и Пермский край договорились о сотрудничестве на МАКС-2017

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов и врио губернатора Пермского края Максим Решетников заявили о сотрудничестве в области создания всероссийской системы управления авиационными химическими работами и подписали соответствующее соглашение.

По словам Максима Решетникова, «Ростех» предлагает новый продукт — самолет Т-500. Это специализированный самолет аграрного назначения. Он состоит из композитных материалов, имеет современное остекление из высокопрочного поликарбоната, оснащен быстродействующей парашютной системой, обеспечивающей спасение машины и пилота.

— Это дополнительные возможности для обработки сельхозугодий, — продолжил Решетников. — И у сельского хозяйства есть в этом потребность. Сейчас преждевременно говорить о конкретной экономике — объемах заказов и стоимости, но это перспективная тема, которая одновременно решает задачи развития авиастроения в стране и в то же время эффективности сельского хозяйства.

Как сообщил врио губернатора Пермского края, «мы возвращаемся к тому, что было хорошо развито в Советском Союзе, но уже на принципиально новой технологической базе».

— Мы заинтересованы в этом проекте не только с точки зрения развития малой авиации, но и с точки зрения создания условий для интенсивного прогресса сельского хозяйства, — заключил Сергей Абрамов.

Материал подготовлен в сотрудничестве с госкорпорацией «Ростех».

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