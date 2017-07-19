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11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Трассу Уфа-Аэропорт снова ремонтируют

В этот раз дорожники восстанавливают защитное покрытие.

Для автомобилистов в летнее время придумали новое испытание на трассе Уфа-Аэропорт. Там снова ремонтируют дорогу. На этот раз подрядная организация восстанавливает защитное покрытие полотна. Правда, не за счет городского кошелька, а за свои средства.

— Предусмотрено частичное ограничение движения транспорта по полосам. В часы пик подрядная организация работать не будет, — уточнили в пресс-службе уфимской администрации.

Кстати, ремонт гарантийный, именно поэтому бюджетные деньги не привлекают.

Автомобилистов по традиции попросили с пониманием отнестись к работам и соблюдать правила дорожного движения.

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