Трассу Уфа-Аэропорт снова ремонтируют
В этот раз дорожники восстанавливают защитное покрытие.
В этот раз дорожники восстанавливают защитное покрытие.
Для автомобилистов в летнее время придумали новое испытание на трассе
— Предусмотрено частичное ограничение движения транспорта по полосам. В часы пик подрядная организация работать не будет, — уточнили в
Кстати, ремонт гарантийный, именно поэтому бюджетные деньги не привлекают.
Автомобилистов по традиции попросили с пониманием отнестись к работам и соблюдать правила дорожного движения.