Трассу Уфа-Аэропорт снова ремонтируют

Для автомобилистов в летнее время придумали новое испытание на трассе Уфа-Аэропорт. Там снова ремонтируют дорогу. На этот раз подрядная организация восстанавливает защитное покрытие полотна. Правда, не за счет городского кошелька, а за свои средства.