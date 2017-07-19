В Сочи увеличилась средняя расчетная рыночная стоимость жилья

Источник: ЮГА.ру

Установленные нормы будут действительны на курорте до 1 октября 2017 года.

«Самым дорогим остается жилье в Центральном районе Сочи. Здесь стоимость 1 кв. м общей площади составляет 72 тыс. 792 рубля. На начало 2017 года она составляла 70 тыс. 249 рублей», — рассказали в мэрии курорта.

На втором месте — Адлерский район, где цена квадратного метра — 71 тыс. 874 рубля. В Хостинском районе цена 1 кв. м общей площади — 64 тыс. 676 рублей (рост — 2 тыс. 575 рублей). Стоимость жилья в Лазаревском районе поднялась на 3 тыс. 960 рублей и составила 64 тыс. 654 рубля за 1 кв. м.