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11:21 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи увеличилась средняя расчетная рыночная стоимость жилья

В Сочи установлена средняя расчетная рыночная стоимость квадратного метра общей площади жилья по районам.

Источник: ЮГА.ру

Установленные нормы будут действительны на курорте до 1 октября 2017 года.

«Самым дорогим остается жилье в Центральном районе Сочи. Здесь стоимость 1 кв. м общей площади составляет 72 тыс. 792 рубля. На начало 2017 года она составляла 70 тыс. 249 рублей», — рассказали в мэрии курорта.

На втором месте — Адлерский район, где цена квадратного метра — 71 тыс. 874 рубля. В Хостинском районе цена 1 кв. м общей площади — 64 тыс. 676 рублей (рост — 2 тыс. 575 рублей). Стоимость жилья в Лазаревском районе поднялась на 3 тыс. 960 рублей и составила 64 тыс. 654 рубля за 1 кв. м.

Как сообщали Юга.ру, средняя стоимость будет использоваться для расчета размера социальной выплаты в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению сочинцев доступным жильем.

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