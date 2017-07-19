Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Водитель Фриске о Шепелеве: Сначала показался нормальным
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
15:17 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов о стоимости второй части Окружной Калининграда: Даже не хочу вас пугать

Региональные власти подготовили проект реконструкции Окружной дороги Калининграда от зеленоградской развязки до Балтийского шоссе.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщил директор областного управления дорожного хозяйства Геннадий Лейбович, документы отдадут на экспертизу после того, как Росавтодор подтвердит «хоть какое-то финансирование».

При этом глава региона Антон Алиханов заявил, что самостоятельно реализовать такую масштабную стройку региону не удастся. «Нам самим не потянуть. Нужно выбирать приоритеты. Есть много других проектов. Сколько денег нужно? Я даже не хочу говорить и вас пугать, а то опять с учётом дефляторов может произойти какая-то ошибка», — усмехнулся врио губернатора.

Как отметил глава региона, после завершения объектов федеральной целевой программы, связанных с чемпионатом мира, правительство сможет направлять какие-то средства на финансирование этого проекта.

Строительством первой и второй очереди Северного обхода занимается ЗАО «ВАД». Сначала компания реконструировала трассу от Берлинского моста до гурьевской развязки, а сейчас ведутся работы на участке до улицы Невского. Оба контракта обошлись в 12,5 млрд рублей.

Как сообщали власти, необходимость реконструкции Северного обхода Калининграда обусловлена тем, что нынешние параметры окружной дороги, высокая интенсивность движения по ней и наличие транспортных развязок в одном уровне «не обеспечивают безаварийного и безопасного движения автомобильного транспорта».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Денег нет»: власти не знают, когда Восточную эстакаду в Калининграде достроят до улицы Гагарина
Госдума приняла закон о курортном сборе
СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь