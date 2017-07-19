Алиханов о стоимости второй части Окружной Калининграда: Даже не хочу вас пугать

Источник: Калининград.Ru

Как сообщил директор областного управления дорожного хозяйства Геннадий Лейбович, документы отдадут на экспертизу после того, как Росавтодор подтвердит «хоть какое-то финансирование».

При этом глава региона Антон Алиханов заявил, что самостоятельно реализовать такую масштабную стройку региону не удастся. «Нам самим не потянуть. Нужно выбирать приоритеты. Есть много других проектов. Сколько денег нужно? Я даже не хочу говорить и вас пугать, а то опять с учётом дефляторов может произойти какая-то ошибка», — усмехнулся врио губернатора.

Как отметил глава региона, после завершения объектов федеральной целевой программы, связанных с чемпионатом мира, правительство сможет направлять какие-то средства на финансирование этого проекта.

Строительством первой и второй очереди Северного обхода занимается ЗАО «ВАД». Сначала компания реконструировала трассу от Берлинского моста до гурьевской развязки, а сейчас ведутся работы на участке до улицы Невского. Оба контракта обошлись в 12,5 млрд рублей.