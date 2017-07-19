Алиханов о стоимости второй части Окружной Калининграда: Даже не хочу вас пугать
Региональные власти подготовили проект реконструкции Окружной дороги Калининграда от зеленоградской развязки до Балтийского шоссе.
Региональные власти подготовили проект реконструкции Окружной дороги Калининграда от зеленоградской развязки до Балтийского шоссе.
Как сообщил директор областного управления дорожного хозяйства Геннадий Лейбович, документы отдадут на экспертизу после того, как Росавтодор подтвердит «хоть
При этом глава региона Антон Алиханов заявил, что самостоятельно реализовать такую масштабную стройку региону не удастся. «Нам самим не потянуть. Нужно выбирать приоритеты. Есть много других проектов. Сколько денег нужно? Я даже не хочу говорить и вас пугать, а то опять с учётом дефляторов может произойти
Как отметил глава региона, после завершения объектов федеральной целевой программы, связанных с чемпионатом мира, правительство сможет направлять
Строительством первой и второй очереди Северного обхода занимается ЗАО «ВАД». Сначала компания реконструировала трассу от Берлинского моста до гурьевской развязки, а сейчас ведутся работы на участке до улицы Невского. Оба контракта обошлись в 12,5 млрд рублей.
Как сообщали власти, необходимость реконструкции Северного обхода Калининграда обусловлена тем, что нынешние параметры окружной дороги, высокая интенсивность движения по ней и наличие транспортных развязок в одном уровне «не обеспечивают безаварийного и безопасного движения автомобильного транспорта».