Развитие высоких технологий на Дальнем Востоке поддержат 10 млрд рублей

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«Роснано» совместно с Российской венчурной компанией (РВК) и Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) создадут инвестиционный фонд для вложений в высокотехнологические компании региона. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе «Роснано», целевой размер фонда должен составить 10 млрд рублей.

«Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий» создается на 7 лет, инвестиционный период — 3 года. Максимальная инвестиция в стартап составит 100 млн рублей, в проекты стадии роста — 1 млрд рублей.

Основными отраслями для инвестирования станут: новые материалы и покрытия, машиностроение и приборостроение, металлургия и металлообработка, энергетика, строительство, робототехника, а также биотехнологии и ядерная медицина, опто- и наноэлектроника.

«Создание фонда послужит цели развития региона, привлечению в него дополнительных инвестиций, сохранению и приумножению технического потенциала, за многие годы накопленного промышленными предприятиями Дальнего Востока, а также увеличению конкурентоспособности их продукции на западных рынках», — сказал заместитель председателя Правления УК «РОСНАНО» Олег Киселев.