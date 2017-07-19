Бензин с заправок Красноярска проверили в лаборатории: 90% торгуют некачественным

Источник: Reuters

На сайте Федерации автомобилистов России активисты опубликовали итоговый отчет о проверке качества топлива на заправках Красноярска и пригородов. При помощи тест-полосок, разработанных РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, общественники проверили топливо на 200 городских АЗС, на 54 проверенных заправках качество топлива вызвало подозрения.

Повторную проверку бензина и дизельного топлива с этих заправок представители ФАР проводили уже с краевым правительством: комиссия снова брала пробы топлива, которые на этот раз исследовались в лаборатории «Красноярскнефтепродукта», аккредитованной Росстандартом.

На сегодняшний день в лаборатории проверили образцы топлива с 20 из 54 заправок, качество топлива на которых вызвало подозрения. Результаты лабораторных исследований неутешительные: на 18 из 20 заправок продается некачественное топливо.