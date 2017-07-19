Эксперты назвали два самых засушливых района Новосибирской области

Источник: Вести - Новосибирск

Хлеба здесь сегодня страдают под солнцепёком. Ученые считают — советский опыт поможет не только спасти урожай, но и увеличить в разы доходы от сельхозпроизводства.

Купинский район. За все лето ни капли дождя. Вслед за трактором- клубы пыли. Сушь…

За урожай сегодня бьются не только механизаторы, — ученые. Как сохранить и приумножить посевы? Вода для хлеба — самое главное. Велосипед изобретать не нужно. Все придумали до нас. Еще в советские годы. В полях стояли вот такие агрегаты — дождевальные системы. После перестройки о них забыли, растащили на металлолом. Можно ли сегодня все восстановить? А что делать там, где пресная вода — на вес золота? Тот же Купинский район- озера, здесь исключительно соленые. Откуда тянуть влагу? Из Оби. Сотни километров. Так раньше и делали. Затраты фантастические. Ни хозяйству, ни тем более фермеру — не потянуть.

Галина Медведева, начальник отдела стратегии экономического развития Российского научно-исследовательского института проблем мелиорации: «Чтобы сельхозпроизводитель участку 200 гектаров установить систему орошения, ему нужно 60 миллионов. Где он их возьмет?».

Альтернатива поливным системам- полезащитные полосы. Они мешают талой и дождевой воде уходить. С высоты птичьего полета хорошо видны, ровненькие, как по линейке ряды деревьев. Урожайность при такой системе, даже в самые засушливые годы -хорошая.

Ольга Салангина, корреспондент: «Вот сейчас мы как раз пролетаем над территорией Кочковского района. Эти системы создавались в начале сороковых. С учетом того, чтобы ограждать поле и задерживать в нем влагу. Сегодня за этими деревьями давно никто не ухаживает».

Деревья высохли. Нужно подсаживать новые. Но полоса тополей вырастет лет через тридцать лет.

Бронислав Барковский, сотрудник закрытого акционерного общества «Росгипролес»: «Там, где они остались бесхозными, передать муниципальным образованиям, поставить их на кадастровый учет, а потом организовать аукцион, может какое то хозяйство их и возьмет».