Здание медсанчасти № 1 в Калининграде решено снести

По сути, предстоит заново отстроить 4 этажа. На проектно-сметную документацию спонсор перечислит 125 млн рублей. В конце августа документация должна быть готова, разбирать здание начнут в конце года, отстроить его нужно к 2019 году.
На первом этаже нового корпуса будет приемно-диагностическое отделение, травматология, ортопедия. На втором — отделение сочетанной травматологии, травматологии и ортопедии, на третьем — хирургическое отделение, игровое и учебное помещения, на четвертом — оперблок и реанимация.
Напомним, учреждение, более известное как больница рыбаков, закрыли в 2008 году. В условиях подушевого финансирования у медсанчасти образовалась огромная задолженность, которая и привела к банкротству. Позже больница оказалась разграблена. В течение 2009 года проводились пикеты с требованием сохранить лечебное учреждение.