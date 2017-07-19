Здание медсанчасти № 1 в Калининграде решено снести

Источник: Аргументы и факты

По сути, предстоит заново отстроить 4 этажа. На проектно-сметную документацию спонсор перечислит 125 млн рублей. В конце августа документация должна быть готова, разбирать здание начнут в конце года, отстроить его нужно к 2019 году.

На первом этаже нового корпуса будет приемно-диагностическое отделение, травматология, ортопедия. На втором — отделение сочетанной травматологии, травматологии и ортопедии, на третьем — хирургическое отделение, игровое и учебное помещения, на четвертом — оперблок и реанимация.