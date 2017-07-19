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11:37 (мск), источник: АиФ Калининград

Здание медсанчасти № 1 в Калининграде решено снести

Здание медсанчасти № 1, переданной Детской областной больницы в Калининграде, реконструкции не подлежит. Его будут сносить до фундамента. Об этом стало известно во время выезда в медицинские учреждения города главы региона Антона Алиханова.

Источник: Аргументы и факты

По сути, предстоит заново отстроить 4 этажа. На проектно-сметную документацию спонсор перечислит 125 млн рублей. В конце августа документация должна быть готова, разбирать здание начнут в конце года, отстроить его нужно к 2019 году.

На первом этаже нового корпуса будет приемно-диагностическое отделение, травматология, ортопедия. На втором — отделение сочетанной травматологии, травматологии и ортопедии, на третьем — хирургическое отделение, игровое и учебное помещения, на четвертом — оперблок и реанимация.

Напомним, учреждение, более известное как больница рыбаков, закрыли в 2008 году. В условиях подушевого финансирования у медсанчасти образовалась огромная задолженность, которая и привела к банкротству. Позже больница оказалась разграблена. В течение 2009 года проводились пикеты с требованием сохранить лечебное учреждение.

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