Возбуждено дело о задолженности по зарплате на свердловском заводе

«Установлено, что у предприятия образовалась частичная задолженность по выплате заработной платы перед 30 работниками железнодорожного цеха завода за период с марта по июль 2017 года в размере 1 млн 38 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, устанавливается размер долга по выплате компенсаций из-за увольнения ряда сотрудников.

Так, 21 июня этого года на должность генерального директора ОАО «Алапаевский металлургический завод» был назначен Михаил Кушников. До этой даты гендиректора на предприятии не было.

Алапаевская городская прокуратура направила в суд 30 заявлений на выдачу судебных приказов, а М. Кушникову внесла представление с требованием устранения нарушений закона.

Помимо этого в отношении гендиректора завода возбуждено административное дело по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Был также разработан график погашения долга, по которому с 19 июля по 25 июля руководство предприятия планирует погасить долг в размере 500 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).