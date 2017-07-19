Возбуждено дело о задолженности по зарплате на свердловском заводе
Екатеринбург. 19 июля.
Екатеринбург. 19 июля.
«Установлено, что у предприятия образовалась частичная задолженность по выплате заработной платы перед 30 работниками железнодорожного цеха завода за период с марта по июль 2017 года в размере 1 млн 38 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Кроме того, устанавливается размер долга по выплате компенсаций
Так, 21 июня этого года на должность генерального директора ОАО «Алапаевский металлургический завод» был назначен Михаил Кушников. До этой даты гендиректора на предприятии не было.
Помимо этого в отношении гендиректора завода возбуждено административное дело по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
Был также разработан график погашения долга, по которому с 19 июля по 25 июля руководство предприятия планирует погасить долг в размере 500 тыс. рублей.
Как сообщает
В настоящее время выясняется конкретное лицо для привлечения в качестве обвиняемого.