Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Гаага признала Россию виновной
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Савченко высказалась о создании Малороссии
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Боец «Азова»: Олег Ляшко чуть не сорвал штурм Мариуполя
РФ ответила на особый режим для въезда в Украину
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12:03 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон о курортном сборе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора.

Источник: РИА Новости
Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры. Средства их него можно будет тратить только проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Эксперимент продлится до конца 2022 года. При этом субъекты должны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря 2017 года, а его взимание должно начаться не ранее мая 2018 года.

Проведение эксперимента обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Во время загрузки произошла ошибка.

Размер сбора и оплата

Закон предусматривает, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения. Максимальный размер сбора в 2018 году устанавливается на уровне 50 рублей.

Читайте также
Больше ада: почему авиадискаунтеры любят провоцировать пассажиров

При этом размер сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законом соответствующего субъекта РФ.

Согласно закону, плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, определяется как произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора. При этом сумма сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания. Кроме того, сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения.

Полномочия субъекта

Курортный сбор вводится законом субъекта РФ в муниципальных образованиях, входящих в территорию субъекта.

Субъект РФ утверждает порядок и сроки предоставления муниципальными образованиями заявок о включении территорий муниципальных образований в территорию эксперимента или об исключении из территории эксперимента, предложений по определению размера курортного сбора и (или) по определению иных категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора.

Взимание курортного сбора может быть прекращено на территории муниципального образования законом субъекта РФ на основании заявки соответствующего муниципального образования об исключении из территории эксперимента.

Общественный совет

Законом закрепляется создание общественного совета при субъекте РФ, целью которого является осуществление общественного контроля за целевым расходованием средств, полученных в результате реализации законопроекта о курортном сборе.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее уточнял, что такой орган будет также готовить, анализировать предложения по подготовке законодательных актов регионов, нормативных актов муниципалитетов и соглашений между муниципалитетами и регионами.

Читайте также
Госдума повысила порог задолженности для запрета выезда за рубеж в три раза

Объем бюджетных ассигнований, полученных в результате реализации данного закона и направляемых в бюджет муниципального образования, должен составлять в 2018 году не менее 70% прогнозируемого объема доходов бюджета субъекта РФ от уплаты курортного сбора на территории этого муниципального образования. В последующие годы эксперимента данный объем должен составлять 100%.

По оценке правительства, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Крыму — 16,4 миллиарда рублей.

Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитывались исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5%-ного ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки.

Комментарии
6
Игорь Минаков
Господа депутаты в Крыму нет инфраструктуры за что надо сбор платить за море которое загажено?!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Наташа Винокурова
Госдуме РЕСПЕКТ!!!! Защитники народа блин, ВАС для чего народ избирает??? Забыли??? Принимая данный закон о чем думаете, ВЫ так скоро сборами грибы и ягоды обложите, а там и кислород на очереди. Приезжая в курортные зоны мы разве мало денег оставляем??? Посещаем экскурсии, бары и рестораны!!!! Вы бы подумали, как дешевле, нам россиянам, отдыхать дома-в России!!! За рубежом отпуск дешевле, кровно заработанные в России тратим не в положенном месте !!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
ДМИТРИЙ ШУЛЯК
интересно,где и кому платить приехавшему отдыхать и как это проконтролируют?как всех поймать то,кто отдыхать приехал?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Минобороны рассекретило письмо польского генерала Сталину
Глава ДНР предложил создать новое государство Малороссию
Минобороны рассекретило письмо польского генерала Сталину
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Мэр Омска подал в отставку
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кончаловский предложил ввести санкции против премии «Оскар» Режиссер дал интервью, в котором назвал главную американскую кинопремию «транснациональной корпорацией очень сомнительного качества»
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
За незаконную перепланировку нежилых помещений начнут штрафовать
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь