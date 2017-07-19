В России окончательно одобрили введение курортного сбора

Источник: Югополис

Законопроект о курортных сборах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в 2018 году был внесен на рассмотрение в Госдуму 6 мая и одобрен в первом чтении 23 июня.

Законопроект предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018—2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Завершится эксперимент 31 декабря 2022 года.

Курортный сбор составит 100 руб. в день за каждого пребывающего в регион старше 18 лет, при этом конкретный размер взноса будут устанавливать сами власти субъектов. От уплаты налога хотят освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1−2 группы, малоимущие семьи и другие льготные категории граждан.