В России окончательно одобрили введение курортного сбора
19 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о введении курортного сбора в четырех российских регионах, включая Краснодарский край.
19 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о введении курортного сбора в четырех российских регионах, включая Краснодарский край.
Законопроект о курортных сборах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в 2018 году был внесен на рассмотрение в Госдуму 6 мая и одобрен в первом чтении 23 июня.
Законопроект предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018—2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Завершится эксперимент 31 декабря 2022 года.
Курортный сбор составит 100 руб. в день за каждого пребывающего в регион старше 18 лет, при этом конкретный размер взноса будут устанавливать сами власти субъектов. От уплаты налога хотят освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1−2 группы, малоимущие семьи и другие льготные категории граждан.
Как ранее сообщал «Югополис», губернатор Кубани заявлял о намерении пополнить краевой бюджет за счет отдыхающих. По мнению главы региона, количество отдыхающих в крае непропорционально сумме, которая поступает от туристической отрасли в бюджет Кубани.