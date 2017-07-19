Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Гаага признала Россию виновной
10 трагических и странных смертей во время секса
МИД предостерег от попыток «сломать» договор о ракетах
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ сообщили, где пройдет свадьба Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12:21 (мск), источник: Югополис

В России окончательно одобрили введение курортного сбора

19 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о введении курортного сбора в четырех российских регионах, включая Краснодарский край.

Источник: Югополис

Законопроект о курортных сборах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в 2018 году был внесен на рассмотрение в Госдуму 6 мая и одобрен в первом чтении 23 июня.

Законопроект предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018—2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Завершится эксперимент 31 декабря 2022 года.

Курортный сбор составит 100 руб. в день за каждого пребывающего в регион старше 18 лет, при этом конкретный размер взноса будут устанавливать сами власти субъектов. От уплаты налога хотят освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1−2 группы, малоимущие семьи и другие льготные категории граждан.

Как ранее сообщал «Югополис», губернатор Кубани заявлял о намерении пополнить краевой бюджет за счет отдыхающих. По мнению главы региона, количество отдыхающих в крае непропорционально сумме, которая поступает от туристической отрасли в бюджет Кубани.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Публицист Олег Кашин назвал Кубань территорией коррупции
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла в России
Опрос показал, как погодные аномалии лета повлияли на россиян
Мэр Омска подал в отставку
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кончаловский предложил ввести санкции против премии «Оскар» Режиссер дал интервью, в котором назвал главную американскую кинопремию «транснациональной корпорацией очень сомнительного качества»
Недвижимость
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь