Список бесплатных лекарств пополнился в Казахстане
Перечень лекарств для бесплатного обеспечения граждан дополнен 59 новыми наименованиями, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Перечень лекарств для бесплатного обеспечения граждан дополнен 59 новыми наименованиями, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
В ведомстве утвержден приказ «Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного или льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) на амбулаторном уровне». Данный приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
«В нем утвержден перечень лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне. В перечне 48 нозологий, в том числе социально значимые заболевания: артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, туберкулез, гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию, детский церебральный паралич, психические заболевания, ВИЧ инфекция. Также перечень расширен заболеванием “Анкилозирующий спондиллит” (болезнь Бехтерева), характеризующимся тяжелым течением», — сообщили в Минздраве.
Новый перечень состоит из 256 лекарственных препаратов, дополненный 59 новыми наименованиями с доказанной эффективностью, в том числе 385 лекарственными формами. Ожидается, что лекарственные препараты будут доступны более 2 миллионам диспансерных больных.
«Внесенные изменения направлены на снижение уровня инвалидизации, показателей смертности от