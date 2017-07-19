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12:06 (мск), источник: ТАСС

Станция метро «ЦСКА» откроется в текущем году

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новая станция столичного метро «ЦСКА», которая располагается на Третьем пересадочном контуре, будет открыта в сентябре этого года, а поезда с пассажирами планируется запустить в октябре. Об этом в среду сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход строительства парка на Ходынском поле и станции метро «ЦСКА».

«Одна из станций Третьего пересадочного контура («ЦСКА» — прим. ТАСС) фактически готова на 90%, я надеюсь, что к сентябрю она будет готова полностью, а в октябре поедут пассажиры по участку Третьего пересадочного контура, который включает в себя станции «Динамо», «ЦСКА», «Хорошевскую» и «Деловой центр», — сказал мэр.

По его словам, станция «ЦСКА» повысит транспортную обеспеченность жителей близлежащих районов.

Пропускная способность станции около 120 тыс. пассажиров в сутки. Вокруг нее идет серьезное благоустройство — прокладка пешеходных дорожек, посадка деревьев, создание комфортной территории для жителей этого района.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Ранее власти Москвы обещали открыть летом 2017 года в районе Ходынского поля новую станцию метро, которая располагается на Третьем пересадочном контуре. Станция будет оформлена в традиционных цветах ЦСКА — красном и синем. На платформе будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

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