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12:07 (мск), источник: ДЕЙТА

ТОР в Приморье подключат к электричеству

В ТОР «Михайловский» в Приморье строят электрическую структуру, об это ИА «Дейта.ру» сообщили в Администрации Приморского края.

Источник: Reuters

В Спасском районе началось возведение подстанции 110/10 кВ «Ключи». Новый энергообъект возводится для создания энергетической инфраструктуры ТОР «Михайловский». Финансирование в размере более 499 миллионов рублей ведется из федерального бюджета.

Для доставки оборудования на территорию подстанции построена временная дорога. Земельные участки оформлены в соответствии с законодательством. Получено разрешение на строительство. На месте будущей подстанции активно развернулось строительство.

На данный момент строительные площадки развернуты в трех районах Приморья — Михайловском, Спасском, Черниговском. Именно на этих участках приморские энергетики построят три подстанции, которые обеспечат электроэнергией ТОР «Михайловский». Ими станут ПС 110/35/10 кВ «Агрокомплекс» и две подстанции 35/10 кВ — «Дубки» и «Ленинское». Также предстоит возвести порядка 111 километров линии электропередачи 10−110 кВ. Строительные площадки сейчас. Завершить строительство подстанции «Ключи», а также других энергообъектов планируется к концу 2017 года.

Стоит отметить, что сегодня в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 16 заявок для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 65 миллиардов рублей с перспективой создать около четырех тысяч рабочих мест. Резидентами территории опережающего развития являются семь компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 45 миллиардов рублей с перспективой создания более 2 тысяч рабочих мест.

Напомним, что каждый месяц ТОР пополняется объектами транспортной и энергетической инфраструктуры, газоснабжения и другими на средства федерального и регионального бюджетов. Так, в июне текущего года была построена треть земельного полотна на трассе Хабаровск — Владивосток — Меркушева к участкам компаний, разместившимся в ТОР, протяженность трассы к концу года должна составить 6,5 километра.

Екатерина Брязгунова.

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