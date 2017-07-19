Трамвай из Екатеринбурга доедет до Верхней Пышмы к 2019 году

Источник: УралИнформБюро

Трамвайная линия между Верхней Пышмой и Екатеринбургом будет построена к 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

По словам первого замглавы горадминистрации Алексея Кожемяко, проект будущей трамвайной линии, который разработал «Уралгипротранс», уже прошел государственную экспертизу. Сейчас специалистам предстоит провести оценку земельных участков, по которым в будущем пройдет ветка: они будут изъяты у собственников для строительства трамвайной линии.

Трамвайная ветка «Екатеринбург-Верхняя Пышма» не будет скоростной. Планируется, что линия, начинаясь на трамвайном кольце на улице Фрезеровщиков (в непосредственной близости от станции метро), будет проходить по строящемуся на севере уральской столицы новому микрорайону, а далее — до Верхней Пышмы.