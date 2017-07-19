В Омской области из-за африканской чумы уничтожат более двух тысяч свиней

Африканская чума свиней вспыхнула в Омской области 13 июля, это первый случай в нашем регионе за всю историю. На сегодняшний день в области насчитывается 2 очага заболевания — деревня Верблюжье в Саргатском районе и поселок Ачаирский в Омском районе, а также инфицированный объект в поселке Красный Яр в Любинском районе.

Сегодня, 19 июля, на пресс-конференции по распространению чумы руководитель регионального управления Россельхознадзора Олег Подкорытов заявил, что специалисты выполняют весь комплекс мер для предотвращения распространения заболевания.

Олег Подкорытов, руководитель регионального управления Россельхознадзора:

— Сразу после получения положительных анализов было проведено КЧС под руководством заместителя губернатора Андрея Новоселова со всеми заинтересованные службами, поставлен в известность губернатор. Так, были оповещены Областное управление ветеринарии, работники МЧС, УМВД, установили охрану, чтобы не было доступа к поселениям и начали работу в очагах.

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Работа в очагах заключается в том числе в отчуждении поголовья и уничтожении помещений, где содержались свиньи. Взрослых свиней и поросят бескровно убивают, утилизируют трупы в специально отведенном месте, которое затем многократно дезинфицируют, а также сжигают сараи, в которых содержались животные.

Так, в Верблюжьем уже отчуждено 244 головы свинопоголовья, в поселке Ачаирском к концу недели уничтожат 1 800 свиней. «В Верблюжьем очаг локализован», — заявил Подкорытов. В обеих зонах вели карантин, а в близлежащих к очагам населенных пунктах проводится профилактика.

Олег Подкорытов:

— В первой угрожаемой зоне проводится мониторинг, берутся пробы крови, проводится подворный обход. Наша задача отслеживать ситуацию и не допустить распространение и отслеживать ситуацию. В случае обнаружения оперативно принимать меры.

Инфицированный объект — поселок Краснй Яр, где на свалке были обнаружены трупы свиней, находится под жестким контролем. Свиней там пока не уничтожают, но регулярно берут анализы крови.

Откуда чума пришла в Омский регион пока неясно, причем Россельхознадзор не исключает, что установить причину так и не удастся.

Алексей Харин, начальник отдела государственного ветиринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Омской области:

— Пока ответа нет, как попал к нам в регион. Сейчас проводим эпизоотическое расследование. В 2007 году Чечню этим «подарком» наградила Грузия через диких кабанов. И с 2007 идет по России. Основные пути заражения — грызуны, дикие кабаны, птицы. Вирус могут переносить и люди, он может содержаться в кормах и клетках животных. Вирус может не проявлять себя до 15 суток, если мы возьмем анализ, то результат покажет — АЧС. А клиническая картина может никак не проявляться. Вакцинация от африканской чумы свиней не предусмотрена, практически в 100% случаев наступает летальный исход.