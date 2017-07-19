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15:46 (мск), источник: Вести - Калининград

Строительство онкоцентра в Калининграде зависит от властей Перми

Онкоцентр в Калининграде начнут строить в этом году. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов во время выездного совещания.

Однако, начать строительство, по его словам, мешают проблемы Пермского края.

«По нашему онкоцентру все документы готовы, и мы ждем распоряжение правительства о выделении средств из резервного фонда. Чуть-чуть нас задерживают коллеги из Пермского края. Потому что в одно распоряжение включают и нас, и один из их объектов. Там у них какие-то технические проблемы. Они сейчас, я надеюсь, их решат, и в ближайшие недели распоряжение будет подписано. Сейчас у нас заканчивается перепроектирование на экспертизу. Я надеюсь она быстро закончится», — пояснил глава региона.

Также Антон Алиханов отметил, что речь идёт о сумме в 350 миллионов, она выделяется на начало строительства.

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