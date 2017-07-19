Строительство онкоцентра в Калининграде зависит от властей Перми
Онкоцентр в Калининграде начнут строить в этом году. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов во время выездного совещания.
Онкоцентр в Калининграде начнут строить в этом году. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов во время выездного совещания.
Однако, начать строительство, по его словам, мешают проблемы Пермского края.
«По нашему онкоцентру все документы готовы, и мы ждем распоряжение правительства о выделении средств из резервного фонда.
Также Антон Алиханов отметил, что речь идёт о сумме в 350 миллионов, она выделяется на начало строительства.