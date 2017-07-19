ЕРИП станет частью белорусской инфосети на технологии блокчейн
Информационное пространство уже проделало необходимую работу для получения статуса владельца определяющего узла инфосети.
Информационное пространство уже проделало необходимую работу для получения статуса владельца определяющего узла инфосети.
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Совет операторов инфосети банковской системы Беларуси принял положение, согласно которому определены узлы информационной сети, построенной с использованием блокчейна, и их владельцы, сообщили Sputnik в среду в
«ЕРИП» станет одним из первых владельцев удостоверяющих узлов, создаваемой на технологии блокчейн информационной сети банковской системы Беларуси», — рассказала зампред правления ОАО «НКФО «ЕРИП» Наталья Штевнина.
Она отметила, что технические работы для получения необходимого статуса уже проделаны, добавив, что использование новых технологий входит в программу развития ЕРИП на ближайшие два года.
«Для пользователей и участников системы это означает полную безопасность в обмене информацией, так как блокчейн исключает одностороннее изменение любых данных внутри информационной сети», — подчеркнула представительница ЕРИП.
ЕРИП является не только важной частью финансового сектора республики, но и всей
Накануне стало известно, что Нацбанк создал информационную сеть на основе блокчейн. С помощью этой сети планируется решать большой спектр как банковских, так и небанковских задач.