ЕРИП станет частью белорусской инфосети на технологии блокчейн

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Совет операторов инфосети банковской системы Беларуси принял положение, согласно которому определены узлы информационной сети, построенной с использованием блокчейна, и их владельцы, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ЕРИП.

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«ЕРИП» станет одним из первых владельцев удостоверяющих узлов, создаваемой на технологии блокчейн информационной сети банковской системы Беларуси», — рассказала зампред правления ОАО «НКФО «ЕРИП» Наталья Штевнина.

Она отметила, что технические работы для получения необходимого статуса уже проделаны, добавив, что использование новых технологий входит в программу развития ЕРИП на ближайшие два года.

«Для пользователей и участников системы это означает полную безопасность в обмене информацией, так как блокчейн исключает одностороннее изменение любых данных внутри информационной сети», — подчеркнула представительница ЕРИП.

ЕРИП является не только важной частью финансового сектора республики, но и всей информационно-платежной структуры Беларуси.