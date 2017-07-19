В Крыму создадут рабочую группу для мониторинга курортного сбора
В Крыму будет создана специальная рабочая группа, которая займется мониторингом настроений туристов при введении курортного сбора. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму будет создана специальная рабочая группа, которая займется мониторингом настроений туристов при введении курортного сбора. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
— Мы договорились с руководителями курортных регионов о создании рабочей группы, которая займется мониторингом — насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов, — отметил Аксенов. — Это позволит быстро реагировать на ситуацию и вносить необходимые изменения.
Аксенов подчеркнул, что правительство Крыма одобрило законопроект о введении курортного сбора, который «придаст дополнительный импульс развитию курортной инфраструктуре нашего региона». Но власти полуострова продолжают настаивать на том, что отдыхающие должны оплачивать курортный сбор не посуточно, а единовременно — при заезде в отель или санаторий. Это более удобно для туристов и средств размещения.
— Хочу особо подчеркнуть, что курортный сбор — это эксперимент, — считает Аксенов. — Мы посмотрим, как работает закон на региональном уровне, как он влияет на турпоток, и обязательно учтем общественное мнение. При необходимости будем вносить коррективы.
Сегодня Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент начнется с 1 мая 2018 года. В следующем году сумма сбора не сможет превышать 50 рублей в сутки. В дальнейшем размер курортного сбора не должен превышать 100 рублей в день, а конкретные ставки будут определять регионы.