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15:23 (мск), источник: Клопс.ru

На строительство дороги от Окружной до Чкаловска выделили только пятую часть средств

На строительство участка дороги от Окружной до ул. Лукашова в Чкаловске в этом году выделено 60 млн рублей. Об этом во вторник, 18 июля, во время рабочего выезда журналистам сообщил врио губернатора области Антон Алиханов.

Источник: Клопс.ru

Эти средства пойдут из регионального Дорожного фонда. Их хватит на те работы, которые запланировано провести при строительстве дороги в этом году.

«60 миллионов — та сумма, которая нужна на этот год. Остаток, порядка 200−220 миллионов, будет выделен в следующем году», — отметил Алиханов.

На прошлой неделе администрация Калининграда объявила конкурс по выбору подрядчика на строительство дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова. Средства выделяются из областного бюджета. Аукцион должен пройти в конце июля. Победивший в конкурсе участник возьмёт на себя обязанность выполнить работы до ноября 2018 года. Максимальная стоимость контракта составляет 285,9 млн рублей.

Согласно техническому заданию, будут построены 1,7 км автодороги, тротуар и велодорожка. В районе Окружной и развязки на Сельму вырубят деревья.

В 2016 году проект дороги Северный обход — Чкаловск (от ул. Челнокова до ул. Лукашова) прошёл государственную экспертизу. Ранее планировалось построить эту дорогу, а также достраивать Восточную эстакаду от ул. Суздальской до Гагарина за счёт рассрочки или лизинга. Однако, по словам Алиханова, нет ясности, правовой механизм взаимоотношений пока не до конца проработан.

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