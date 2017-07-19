На строительство дороги от Окружной до Чкаловска выделили только пятую часть средств

Источник: Клопс.ru

Эти средства пойдут из регионального Дорожного фонда. Их хватит на те работы, которые запланировано провести при строительстве дороги в этом году.

«60 миллионов — та сумма, которая нужна на этот год. Остаток, порядка 200−220 миллионов, будет выделен в следующем году», — отметил Алиханов.

На прошлой неделе администрация Калининграда объявила конкурс по выбору подрядчика на строительство дороги от ул. Б. Окружной до ул. Лукашова. Средства выделяются из областного бюджета. Аукцион должен пройти в конце июля. Победивший в конкурсе участник возьмёт на себя обязанность выполнить работы до ноября 2018 года. Максимальная стоимость контракта составляет 285,9 млн рублей.

Согласно техническому заданию, будут построены 1,7 км автодороги, тротуар и велодорожка. В районе Окружной и развязки на Сельму вырубят деревья.