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13:01 (мск), источник: ИА REGNUM

Дожди подмочили качество воронежского зерна

В регионе приступили к уборке зерновых: урожайность на уровне прошлого года, но качество намолоченного зерна — четвертого и пятого классов.

В Воронежской области стартовала уборка ранних зерновых культур, сообщили ИА REGNUM в департаменте АПК Воронежской области. Работы начались в девяти южных районах региона — в Богучарском, Верхнемамонском, Калачеевском, Кантемировском, Ольховатском, Павловском, Петропавловском, Подгоренском и Россошанском.

По данным департамента на 18 июля, убрано чуть более восьми тысяч гектаров озимых зерновых культур. Средняя урожайность составляет 38 ц/га, наибольшая урожайность зафиксирована в Подгоренском районе — 51,1 ц/га. Отметим, что в 2016 году урожайность зерновых составляла около 35 центнеров с гектара.

Если зерно четвертого класса можно использовать для хлебопечения и пищевой промышленности, после улучшения его более высокими сортами, то зерно пятого класса годится только на фураж.

С готовностью и наличием техники, ГСМ проблем нет, они поступают в хозяйства своевременно, отметили в департаменте.

Работы по уборке стартовали значительно позже обычного — к этому времени в прошлые годы аграрии обычно рапортовали о намолоте первого миллиона тонн зерна. Причиной стали погодные условия: в мае, июне и даже июле температура воздуха была ниже характерной для этого периода, а вот осадков — много. В результате завершить посевную в воронежских хозяйствах смогли лишь к 20-м числам июня.

Погодные условия уже, судя по всему, сказались и на качестве зерна: по предварительным данным, сообщили в департаменте, основная часть убранного урожая соответствует четвертому и пятому классу. Если зерно четвертого класса можно использовать для хлебопечения и пищевой промышленности, после улучшения его более высокими сортами, то зерно пятого класса годится только на фураж.

В 2016 году Воронежская область получила самый высокий урожай сахарной свеклы за 100 лет — в регионе собрали 5,5 миллиона тонн, урожай зерновых составил 4,6 млн тонн. В 2015 году регион вышел на пятое место по урожаю зерновых.

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