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13:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

18-этажный дом по жилищным сертификатам построят в Иркутске

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Региональное жилищное агентство опубликовало заявку на строительство в микрорайоне Юбилейном 18-этажного дома в Иркутске. Квартиры здесь будут продаваться по жилищным сертификатам. Цена контракта составляет 193 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт государственных закупок.

«Проект предполагает, что в доме будет 16 жилых, один технический и один цокольный этажи. Гарантия на строительство составит шесть лет. Для расчистки площадки дано разрешение на вырубку 113-ти деревьев, за снос предполагается оплата в 760 тысяч рублей», — говорится в документах.

Торги назначены на 14 августа.

Строительные работы должны будут завершены до 30 декабря 2018 года.

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