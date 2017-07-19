18-этажный дом по жилищным сертификатам построят в Иркутске

Региональное жилищное агентство опубликовало заявку на строительство в микрорайоне Юбилейном 18-этажного дома в Иркутске. Квартиры здесь будут продаваться по жилищным сертификатам. Цена контракта составляет 193 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт государственных закупок.

«Проект предполагает, что в доме будет 16 жилых, один технический и один цокольный этажи. Гарантия на строительство составит шесть лет. Для расчистки площадки дано разрешение на вырубку 113-ти деревьев, за снос предполагается оплата в 760 тысяч рублей», — говорится в документах.