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13:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

АСВ начнет выплаты клиентам банка «Югра» с 20 июля

Для получения возмещений необходимо предоставить в банк-агент паспорт и заполнить заявление, рассказали в Агентстве по страхованию вкладов.

АСВ начнет выплаты клиентам банка «Югра» с 20 июля, об этом сообщается на сайте департамента общественных связей Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Вкладчики смогут получить выплаты через банки-агенты ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, Банк «ФК Открытие» и «Уралсиб». Детальная информация появится на сайте АСВ в течение дня 19 июля.

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Для получения возмещений необходимо предоставить в банк-агент паспорт и заполнить заявление.

Страховому возмещению подлежат средства граждан, размещенные на срочных вкладах и вкладах до востребования; на текущих счетах, в том числе используемых для получения зарплаты, пенсии или стипендии, а также на счетах индивидуальных предпринимателей на сумму до 1,4 млн руб.

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в банке 10 июля.

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Президент банка «Югра» Алексей Нефедов на запрос редакции «РБК Новосибирск» прокомментировал ситуацию: «Мы не теряем уверенности и прикладываем все возможные усилия для того, чтобы возникшие вопросы были урегулированы с ЦБ в ближайшее время. Я также хочу опровергнуть, что банк незаконно выводил активы — все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации. Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью.

За последний месяц акционеры банка «Югра» в рекордно короткие сроки нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ. Это доказывает высокую надёжность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами. Я хотел бы отметить, что собственник банка «Югра» Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления — главное, чтобы нам дали такую возможность.

По информации «Ведомостей, инцидент может стать крупнейшим страховым случаем среди банковского сектора России — за 5 месяцев количество привлеченных средств населения составило 181,3 млрд рублей.

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