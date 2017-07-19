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13:05 (мск), источник: dostup1.ru

Долги за электричество в Челябинской области достигли 4 млрд рублей

Долг частных лиц за электричество достиг 1,3 млрд, задолженность юрлиц перед Гарантирующим поставщиком — вдвое больше.

Источник: Reuters

Долги за электричество в Челябинской области достигли 4 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные ПАО «Челябэнергосбыт».

Как рассказал директор по сбытовой деятельности Гарантирующего поставщика Андрей Святых, суммарный долг юридических лиц составляет 2 млрд 700 млн, население не уплатило 1 млрд 300 млн рублей. «Это в разы больше относительно предыдущих периодов — на 1 января текущего года долг составлял 3,5 млрд. То есть рост всего за шесть месяцев составил полмиллиарда», — отметил Святых.

Самыми злостными неплательщиками остаются коммунальщики — суммарная задолженность предприятий ЖКХ, МУПов и управляющих компаний перевалила за миллиард.

Еще 140 млн рублей задолжали муниципальные предприятия. Так, долг ЧелябГЭТ, которое находится в состоянии банкротства, 100 млн рублей. «Когда мы получим эти деньги, непонятно, а рассчитаться с сетевыми и ресурсоснабжающими компаниями мы обязаны», — прокомментировал Андрей Святых.

Около 44 млн приходится на «Гринфлайт». Среди промышленных предприятий «лидирует» Бакальское рудоуправление — 300 млн рублей.

Физические лица должны за электричество 1,3 млрд рублей. Наибольшая средняя задолженность граждан отмечена в Кизиле (3 тыс. 724 рубля), Красноармейском районе (3 тыс. 130 рублей) и Аргаяше (4 тыс. 162 рубля). В Челябинске данный показатель составляет 1 тыс. 700 рублей.

Стоит отметить, что если южноуральцы оплачивают электроэнергию примерно на 86%, то коммунальщики справлются с этой задачей ориентировочно на 3%.

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