Башкирию ждет еще одна «Молочная страна»
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Документом утвержден организационный комитет мероприятия, даны основные поручения по подготовке и проведению фестиваля. Председателем оргкомитета назначен заместитель
Всероссийский фестиваль «Молочная страна» проводится в Уфе с 2011 года. На сегодняшний день это самый большой в России праздник, посвященный молоку и молочной продукции. Фестиваль проводится в рамках реализации Всероссийской программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов.
Цель фестиваля — увеличение потребления молока и молочных продуктов, пропаганда правильного питания и здорового образа жизни.
Организаторами «Молочной страны» выступают правительство Башкортостана, Министерство сельского хозяйства республики, администрация Уфы и