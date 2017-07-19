Башкирию ждет еще одна «Молочная страна»

Всероссийский фестиваль «Молочная страна» проводится в Уфе с 2011 года. На сегодняшний день это самый большой в России праздник, посвященный молоку и молочной продукции. Фестиваль проводится в рамках реализации Всероссийской программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов.