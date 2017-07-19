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12:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирию ждет еще одна «Молочная страна»

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов подписал распоряжение о проведении в Уфе 26 августа всероссийского фестиваля «Молочная страна».

Источник: Башинформ

Документом утвержден организационный комитет мероприятия, даны основные поручения по подготовке и проведению фестиваля. Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра республиканского правительства Ирек Мухаметдинов.

Всероссийский фестиваль «Молочная страна» проводится в Уфе с 2011 года. На сегодняшний день это самый большой в России праздник, посвященный молоку и молочной продукции. Фестиваль проводится в рамках реализации Всероссийской программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов.

Цель фестиваля — увеличение потребления молока и молочных продуктов, пропаганда правильного питания и здорового образа жизни.

Организаторами «Молочной страны» выступают правительство Башкортостана, Министерство сельского хозяйства республики, администрация Уфы и Торгово-промышленная палата РБ.

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