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16:21 (мск), источник: ИА REGNUM

Пляж и бульвар к ЧМ-2018 на левом берегу Дона обойдутся в 677 млн рублей

Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону объявило электронный аукцион. Объектом закупки стало благоустройство пляжной зоны и создание пешеходного бульвара на левом берегу реки Дон, то есть на территории, примыкающей к стадиону «Ростов-Арена».

Как передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок, работы оценены в 677 млн 329 тыс. рублей.

Средства будут направлены из бюджетов трёх уровней — федерального, регионального и муниципального.

Отметим, выступая пару дней назад на заседании межведомственной комиссии под председательством донского губернатора Василия Голубева, сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарев назвал благоустройство пешеходного бульвара в левобережной зоне одним из знаковых общественных событий. По словам главы ростовской администрации, на эту работу будет направлено несколько больше, чем значится на сайте госзакупок, — 694,6 млн рублей.

Проект благоустройства прилегающей к футбольной арене территории — масштабный, а потому разбит на два этапа. Реализацию первого этапа поручено завершить до 1 декабря 2017 года. Окончание работ планируется в 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Ростова-на-Дону весной 2017 года были вправе принять или отклонить проект реконструкции левобережья. Эскизы были представлены на суд горожан в разделе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации в апреле. Проект предусматривает озеленение территории, создание спортивных и пляжных зон, детских площадок, зон отдыха, велодорожек, а также установку модульных сооружений.

Напомним, что наряду с этим проводится реконструкция территории Гребного канала, на базе которого будет сформирован спортивный кластер.

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