Пляж и бульвар к ЧМ-2018 на левом берегу Дона обойдутся в 677 млн рублей
Управление благоустройства и лесного хозяйства
Управление благоустройства и лесного хозяйства
Как передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок, работы оценены в 677 млн 329 тыс. рублей.
Средства будут направлены из бюджетов трёх уровней — федерального, регионального и муниципального.
Отметим, выступая пару дней назад на заседании межведомственной комиссии под председательством донского губернатора Василия Голубева,
Проект благоустройства прилегающей к футбольной арене территории — масштабный, а потому разбит на два этапа. Реализацию первого этапа поручено завершить до 1 декабря 2017 года. Окончание работ планируется в 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители
Напомним, что наряду с этим проводится реконструкция территории Гребного канала, на базе которого будет сформирован спортивный кластер.