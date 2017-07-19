Петербургский туроператор «Аэлита Трэвел» частично приостановил работу

«В связи с невозможностью туроператора ООО “Аэлита Трэвел” исполнить свои обязательства по договорам о реализации туристского продукта по независящим от него причинам и на основании ст. 17.4 ФЗ -132 “О туристской деятельности в РФ”, настоящим уведомляет о приостановке туроператорской деятельности c 17 июля», — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, компания не может организовать отдых в детском оздоровительном лагере «Олимпиум» в Болгарии, г. Обзор, база «Чавдар» и предлагает клиентам приехать в офис для составления реестра заявлений на возврат уплаченных по договорам средств.

18 июня компания уточнила, что приостановка туроператорской деятельности не касается таких услуг, как отдельная покупка билета. страховки или трансфера.

Проблема в Болгарии

«Аэлита Трэвел» работала с 1997 года, выступая в качестве специализированного оператора по детскому отдыху. Программой «Олимпиум» управляла болгарская «Ленд Логистик», руководитель которой скончался.

«На нем замыкались все финансы, в том числе необходимые для ежедневной поставки свежих продуктов для детей. “Аэлита Трэвел” обратилась в правоохранительные органы Болгарии, но процесс взыскания денежных средств с “недобросовестного иностранного оператора видится непростым и небыстрым”», — пишет электронная газета Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news.

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Кого “Аэлита” называет недобросовестным оператором, непонятно, но, так или иначе, на функционирование лагеря нужны деньги, которых, видимо, нет. Электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news

Как отмечает издание, клиенты «Аэлиты» смогут находиться в «Чавдаре» по программе «Олимпиум» до 1 августа. Министерство туризма Болгарии и генконсульство РФ в Варне урегулировали вопрос с обеспечением детей питанием. По словам директора «Турпомощи» Александра Осауленко, компания входит в реестр ассоциации, но у всех детей есть обратные авиабилеты, так что подключаться для их возвращения домой не придется.

Возможные проблемы с возвратом денег

Однако остается вопрос с финансовыми гарантиями «Аэлиты», поскольку компания вовремя не предоставила сведения о новом финансовом обеспечении и 23 мая была исключена из реестра туроператоров. На сайте компании представлена информация о двух уже недействительных договорах и один действующий — с компанией «ТИТ» на 10 млн рублей с 1 июля 2017 года.

По предварительной информации, не смогут воспользоваться путевками в «Олимпиум» около 500 детей. Средняя стоимость отдыха в лагере составляет 56 тыс. рублей.

«То есть 10 млн рублей хватит на возмещение, в лучшем случае, 30% стоимости каждого тура. Не поможет и фонд персональной ответственности — первый взнос туроператора составил 110 тыс. рублей. Но у “Аэлиты” есть и другие клиенты», — пишет Rata-news.

Опять же по предварительной информации, общее количество пострадавших может быть порядка 1000. Из 10 млн рублей фингарантий каждому достанется по 10 тыс. рублей независимо от стоимости тура. Но даже этих денег клиенты “Аэлиты” могут не получить. Электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news

Издание отмечает, что в договоре со страховщиком есть пункт, согласно которому возмещение выплачивается, если на момент наступления страхового случая сведения о туроператоре содержались в едином федеральном реестре, в котором «Аэлиты» нет.