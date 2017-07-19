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13:32 (мск), источник: NewsKo

По просьбам пермяков ужесточен контроль за ремонтом дороги Новые Ляды—Сылва

На сайт «Управляем вместе» поступило несколько жалоб на качество дорожного ремонта на участке автодороги Новые Ляды-Сылва. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил замглавы администрации города Анатолию Дашкевичу в течение недели доложить об устранении всех нарушений.

Ремонт проходит на участке автодороги Новые Ляды-Сылва от АЗС «Газпромнефть» до границ города в сторону поселка Сылва. На проезжей части будет заменено асфальтовое покрытие площадью 26 тысяч кв. метров, установлены водоотводные лотки, укреплены обочины.

Работы стартовали с конца мая. На данный момент подрядная организация «Дортехсервис» уложила нижний выравнивающий слой покрытия. По поводу неровно уложенного асфальта начали поступать обращения жителей на портал «Управляем вместе». В своих сообщениях пермяки указали, что «на отрезке от ж/д переезда в сторону Сылвы уложен слой асфальта, но проезжая часть получилась волнистая».

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу разобраться в ситуации, в недельный срок доложить об устранении недостатков, ужесточить контроль за работой подрядчика. Была проведена выездная проверка, подрядчику поручено уложить второй выравнивающий слой для того, чтобы сгладить все «волны», и только после этого приступить к укладке верхнего слоя асфальта.

В Перми в 2017 году пройдет ремонт 25 крупных объектов, 19 из которых ремонтируются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Несмотря на дождливое начало лета, ремонт всех дорожных объектов идет в графике. Подрядчики «ловят» сухую погоду и стараются не терять ни минуты. Досрочно завершены три объекта в микрорайоне Парковый, участок шоссе Космонавтов от Центрального рынка до улицы Стахановской. Большой объем по асфальтированию уже выполнен на шоссе Космонавтов от улицы Стахановской до улицы Дениса Давыдова, бульваре Гагарина, улице Спешилова. Завершаются работы на объектах Кировского района.

Качество и организация ремонта находится под постоянным контролем городских властей. Так, завтра глава города лично проверит качество работ на улице Светлогорской, затем — на улице Бригадирской.

Следить за ходом работ можно на интерактивной карте, а также на портале «Управляем вместе», созданный по инициативе врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, где есть возможность оставить свои предложения и замечания по выполнению ремонта.

По сообщению пресс-службы администрации г. Перми.

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