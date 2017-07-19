На пенсии и социальные выплаты в Ростовской области направят 215 млрд рублей

Из этой сумму 100,4 млрд рублей уже направлено на пенсии и соцвыплаты в первом квартале этого года. По данным ведомства, это на 11,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

«Из этих средств большая часть перечислена на выплату страховых пенсий — 80,4 млрд. В Ростовской области в 2017 году на пенсии и социальные выплаты планируется израсходовать 215 млрд рублей, около 20 млрд рублей — на другие социальные выплаты по линии органов ПФР», — говорится в сообщении пресс-службы.