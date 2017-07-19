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13:50 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев пообещал обнулить курортный сбор, если из-за него «просядет поток отдыхающих»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что если из-за курортного сбора поток отдыхающих будет проседать, сбор будет обнулен.

Источник: ЮГА.ру

Депутаты Госдумы РФ приняли закон о курортном сборе в третьем чтении. При этом Краснодарский край выступал одним из инициаторов введения курортного сбора, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, законопроект о введении курортного сбора был внесен в Госдуму в начале мая. В пилотном проекте примут участие Краснодарский край, Кавминводы, Крым и Алтайский край. В правительстве поддержали решение взимать с туристов и с командированных лиц до 100 рублей сбора. Эксперимент планировалось начать уже в 2017 году, но он был отложен на год.

По словам губернатора, данная мера необходима для развития инфраструктуры прибрежных территорий, так как средства, заработанные курортами во время сезона, не покрывают расходы муниципалитетов на подготовку к новому сезону.

Как отметил глава региона, Анапа заработала за прошлый сезон 192 млн рублей, а на подготовку к лету потратила 421 млн рублей. Геленджик получил от курортной сферы в 2016 году 475 млн рублей. При этом потребность города только на благоустройство составляет 553 млн рублей.

«Закон о курортном сборе нам был нужен еще 10 лет назад. Но если мы почувствуем, что из-за него поток отдыхающих будет проседать, мы просто этот сбор обнулим. Мы должны быть уверены, что закон позволит курортам Краснодарского края шагнуть в своем развитии в завтрашний день. В противном случае мы можем оказаться во дне вчерашнем», — заявил Кондратьев.

Курортный сбор в качестве эксперимента введут в 2018 году на Кубани, в Крыму, Ставропольском и Алтайском краях. В первый год сумма сбора не будет превышать 50 рублей в сутки. В дальнейшем ее могут увеличить до 100 рублей. В 2018 году 70% собранных средств будет направляться в бюджеты муниципальных образований, 30% — в региональную казну. Затем все 100% средств будут оставаться в муниципалитетах. Эксперимент продлится до 2022 года.

При этом курортный сбор в крае будут дифференцировать в зависимости от территории. Например, Крым предложил взимать курортный сбор только летом.

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