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13:18 (мск), источник: Forbes.kz

Доллар преодолел отметку в 326 тенге

В среду, 19 июля, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.

Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

  • средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 326,13 тенге за доллар США при объеме торгов 56 150 тыс. долларов США;
  • по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • по евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 376,10 тенге за евро, предложение — 376,70 тенге за евро;
  • по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5108 тенге за рубль при объеме торгов 45 500 тыс. рублей;
  • по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
  • по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 326,02 тенге за доллар (+0,11 тенге), суммарный объем торгов — 71 250 тыс. USD (-5 700 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

  • по USDKZT0001 средневзвешенная доходность составила +9,3197% годовых при объеме торгов 25 900 тыс. USD;
  • по USDKZT0002 средневзвешенная доходность составила +9,4838% годовых при объеме торгов 336 900 тыс. USD;
  • по EURKZT0001 и EURKZT0002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.

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