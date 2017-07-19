Доллар преодолел отметку в 326 тенге
В среду, 19 июля, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
В среду, 19 июля, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.
По результатам торгов на спот-рынке:
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 326,02 тенге за доллар (+0,11 тенге), суммарный объем торгов — 71 250 тыс. USD (-5 700 тыс. USD).
На рынке операций валютного свопа:
В торгах приняли участие 25 банков.