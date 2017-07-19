Александр Рябикин сменил Алексея Рендоревского на посту гендиректора аэропорта Иркутска

Советник губернатора Иркутской области Александр Рябикин назначен на должность гендиректора аэропорта Иркутска. Он сменил на этом посту Алексея Рендоревского. Александр Рябикин вступил в должность сегодня, 19 июля. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе воздушной гавани.