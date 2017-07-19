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14:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Александр Рябикин сменил Алексея Рендоревского на посту гендиректора аэропорта Иркутска

Новый руководитель приступил к своим обязанностям сегодня, 19 июля.

Советник губернатора Иркутской области Александр Рябикин назначен на должность гендиректора аэропорта Иркутска. Он сменил на этом посту Алексея Рендоревского. Александр Рябикин вступил в должность сегодня, 19 июля. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Алексей Рендоревский уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, Алексей Рендоревский был назначен руководителем «Международного аэропорта Иркутск» в начале декабря 2016 года.

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