Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
В Крыму создадут группу для наблюдения за настроением туристов
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
"Свадьба века": Кадыров о женитьбе Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
13:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчанам выплатили 218 миллионов рублей «зарплатного» долга

За полгода.

Источник: УралИнформБюро

За январь-июнь 2017 года судебным приставам Среднего Урала удалось взыскать 218,99 миллиона рублей долга по заработной плате. Окончено 9101 исполнительное производство.

Только в отношении теплосберегающей компании в Ревде поступило 515 исполнительных документов о взыскании задолженностей оп заработной платы. После получения уведомлений от судебных приставов должник самостоятельно рассчитывался с рабочими. В целом им было выплачено 11,54 миллиона рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В Алапаевске исполнено 628 производств на 11,694 миллиона рублей, в Красноуфимске — 545 на 15,886 миллиона. Больше всех работников, не получивших кровные, насчитали в Новой Ляле, где было открыто 1696 исполнительных производств на 10,951 миллиона рублей. С межрайонным отделом по исполнению особых производств «рассчитались» на общую сумму 37,237 миллиона рублей.

Стоит отметить, что далеко не все хозяева предприятий проявляют сознательность. В некоторых случаях, чтобы получить заработанное, приходится прибегать к помощи самого президента РФ Владимира Путина. Так, перед 195 работниками Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий долг по зарплате в 13 миллионов рублей был закрыт, только после их жалобы в «прямую линию» главы государства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Облсуд отменил приговор екатеринбургскому экс-полицейскому Зубовичу
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь