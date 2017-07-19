В Екатеринбурге раздавили экскаватором 40 кг яблок и арестовали груши

Очередную партию санкционных товаров выявили в Екатеринбурге, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Таможенники и сотрудники Россельхознадзора на складе одной из крупных торговых сетей обнаружили партию яблок неизвестного происхождения. Этикетки производителя на коробках отсутствовали, на товар также не было сопроводительных документов. Правда, основную массу сельхозпродукции к началу проверки хозяева успели вывезти, поэтому силовики вывезли лишь несколько оставшихся коробок с яблоками общим весом 38 килограммов. После этого фрукты утилизировали механическим путем, проще говоря, раздавили колесами экскаватора.

Кроме того, таможенники нашли 15 тонн импортных груш сорта «Конференция», привезенных, судя по этикеткам на ящиках, из Ливана. Но достоверных документов, подтверждающих, что товар прошел таможенное оформление, его владельцы не предоставили. В связи с этим продукты подвергли временному аресту.