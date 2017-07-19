В Екатеринбурге раздавили экскаватором 40 кг яблок и арестовали груши
За что пострадали фрукты.
За что пострадали фрукты.
Очередную партию санкционных товаров выявили в Екатеринбурге, сообщили «АиФ-Урал» в
Таможенники и сотрудники Россельхознадзора на складе одной из крупных торговых сетей обнаружили партию яблок неизвестного происхождения. Этикетки производителя на коробках отсутствовали, на товар также не было сопроводительных документов. Правда, основную массу сельхозпродукции к началу проверки хозяева успели вывезти, поэтому силовики вывезли лишь несколько оставшихся коробок с яблоками общим весом 38 килограммов. После этого фрукты утилизировали механическим путем, проще говоря, раздавили колесами экскаватора.
Кроме того, таможенники нашли 15 тонн импортных груш сорта «Конференция», привезенных, судя по этикеткам на ящиках, из Ливана. Но достоверных документов, подтверждающих, что товар прошел таможенное оформление, его владельцы не предоставили. В связи с этим продукты подвергли временному аресту.
Стоит отметить, что это был восемнадцатый в 2017 году совместный рейд Екатеринбургской таможни и управления Россельхознадзора по Свердловской области. По словам начальника отдела таможенного контроля Игоря Галузина, с начала года в столице Урала было изъято и уничтожено более 35 тонн плодоовощной и 172 килограммов животноводческой продукции, подпадающих под действие особых экономических мер.