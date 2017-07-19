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13:39 (мск), источник: Volga News

Аэропорт «Курумоч» вошел в число 45 лучших аэропортов планеты

Международный аэропорт Курумоч получил четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Skytrax (Великобритания) — ее специалисты провели аудит самарской воздушной гавани в июле.

Присвоение этого статуса ставит Курумоч в один ряд с другими обладателями подобной награды, такими как аэропорты Амстердама, Копенгагена, Хельсинки, Лондона, Парижа, Токио, Сиднея, Сан-Франциско и других городов. Рейтинг 4 звезды Skytrax на сегодняшний день имеют лишь 37 аэропортов на планете, из них три — в России. Помимо аэропорта Курумоч награду заслужили екатеринбургский аэропорт Кольцово (также входит в холдинг «Аэропорты Регионов») и аэропорт Казани. Максимальной оценки — 5 звезд — удостоены только восемь аэропортов мира.

В рамках аудита эксперты Skуtrax примеряют на себя роль обычного пассажира: проходят досмотр, паспортный контроль, посещают кафе и магазины, расположенные в аэропорту. Оценивается все: от навигации и чистоты, до скорости Wi-Fi и способности персонала помочь пассажирам на английском языке. По итогам оценки каждого из многочисленных параметров аэропорту присуждается количество звезд.

«Четыре звезды Skytrax — это самое серьезное признание, которое получил новый терминал аэропорта Курумоч за два года работы. Оно демонстрирует высокий по мировым меркам уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту и является результатом работы всех производственных подразделений, наших коллег из управляющей компании “Аэропорты Регионов” и партнеров-арендаторов», — отметил исполнительный директор Международного аэропорта Курумоч Константин Былинин.

Напомним, в марте аэропорт Самары впервые вошел в топ-10 рейтинга лучших аэропортов России и СНГ, составляемого Skytrax в рамках премии Passengerʼs Choice Awards. Но если та награда присуждалась по итогам отзывов пассажиров, то теперь Курумоч получил подтверждение высокого уровня предоставляемых им услуг от самых авторитетных отраслевых экспертов.

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