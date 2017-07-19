На Среднем Урале подключат к газопроводу за маткапитал
Если идею одобрят депутаты.
Если идею одобрят депутаты.
«ГАЗЭКС» приветствует инициативу о помощи в газификации жилья многодетным семьям, живущим на Среднем Урале. В случае принятия соответствующего законопроекта темпы перехода на голубое топливо жилых домов в сельской местности существенно возрастут.
По данным Заксобрания Свердловской области, поправки в закон «Об областном материнском (семейном) капитале» разрешат использовать эти средства на подключение жилья к газовым сетям. Кроме того, деньги можно будет потратить на покупку бытового газового оборудования, перечень которого утвержден свердловским правительством.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
По подсчетам депутатов, воспользоваться правом на такое подключение к газовым сетям смогут около 2000 семей. Это снизит расходы на отопление домов в 2−3 раза и повысит привлекательность земельных участков.
«Одним из критериев эффективной газификации должна стать гарантия наличия достаточного количества потребителей газа. В компанию поступают многочисленные просьбы от жителей и органов местного самоуправления перевести населенные пункты, микрорайоны, отдельные улицы на газ. Однако на деле оказывается, что в среднем только
По программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», в регионе запланировано ввести 1210 километров распределительных газовых сетей.
Стоит отметить, что в 2016 году в зоне обслуживания АО «ГАЗЭКС» построено 260 километров новых газопроводов, около 100 из них — в сельской местности.