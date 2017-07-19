В Новосибирской области создадут черный список застройщиков

Замминистра строительства России Никита Стасишин заявил — Новосибирская область сегодня лидирует среди регионов Сибири по количеству долгостроев и обманутых дольщиков. В свою очередь полпред добавил, за последние три года мы достроили более 50 проблемных объектов. Нигде больше нет таких показателей.

Сергей Меняйло, Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе: «В Новосибирской области обманутых дольщиков числят до момента получения квартир. А в некоторых регионах у нас числят до момента заключения договора с ЖСК. И мы порой, работая на показатели, после того, как заключили договор с ЖСК, исключаем их, а потом, не выполнив обязательства, такие объекты, к сожалению есть, опять мы их признаем обманутыми дольщиками.