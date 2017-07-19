Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Глава ДНР: Малороссия будет состоять из 19 областей экс-Украины
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Кадыров сообщил, где пройдет свадьба Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Природные пожары в Калифорнии
14:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области создадут черный список застройщиков

В Новосибирской области создадут черный список застройщиков. Об этом сегодня говорили в ходе видеоконференции с участием сибирских губернаторов и федеральных чиновников.

Замминистра строительства России Никита Стасишин заявил — Новосибирская область сегодня лидирует среди регионов Сибири по количеству долгостроев и обманутых дольщиков. В свою очередь полпред добавил, за последние три года мы достроили более 50 проблемных объектов. Нигде больше нет таких показателей.

Сергей Меняйло, Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе: «В Новосибирской области обманутых дольщиков числят до момента получения квартир. А в некоторых регионах у нас числят до момента заключения договора с ЖСК. И мы порой, работая на показатели, после того, как заключили договор с ЖСК, исключаем их, а потом, не выполнив обязательства, такие объекты, к сожалению есть, опять мы их признаем обманутыми дольщиками.

Полред также одобрил идею разработки сайта с подробным описанием компаний-застройщиков, земельных участков, строящихся объектов.

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе: «В первую очередь, губернаторам нужно лучше взаимодействовать с обманутыми дольщиками. Обеспечить их юридической поддержкой».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Суд освободил осужденного за разбой инвалида
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь