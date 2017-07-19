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14:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале темпы ввода нового жилья сократились на четверть

Екатеринбург пока держится.

Источник: УралИнформБюро

Темпы ввода нового жилья в Свердловской области в первые 6 месяцев 2017 года упали на 22,3% относительно аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Общий объем жилья, сданного в регионе с января по июнь, составил 712,9 тысячи квадратных метров. При этом на рынке продано всего 75,9 тысячи «квадратов» жилья в новостройках, что почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость квадратного метра по области также снизилась — с 43 212 рублей (июнь 2016 года) до 39 812 рублей.

При этом по Екатеринбургу падения продаж жилья в первичном секторе не наблюдается, сообщили «Уралинформбюро» в Уральской палаты недвижимости. «По нашим данным, объемы продаж в новостройках даже выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил в беседе с агентством аналитик УПН Константин Октаев.

По словам собеседника агентства, в предыдущие годы в Екатеринбурге действительно имело место снижение объемов ввода нового жилья, поскольку в кризис строители закладывают меньше проектов. «А в 2017 году, наоборот, заявлено много новых проектов, как квартальной застройки, так и в плане реновации промышленных территорий», — пояснил Октаев.

Неоднозначная ситуация складывается и с ценами на «квадрат». Если судить по статистике УПН, то с июля 2016 года они в Екатеринбурге снизились на 2052 рубля. Однако в последние 2 недели во вторичном секторе отмечен небольшой рост цен — на 0,2%. По мнению Константина Октаева, это вызвано выходом на рынок ряда дорогих предложений в домах более высокого класса. «На первичном рынке цены также плавно растут, — заметил он. — А снижают цены либо проблемные застройщики, либо те, кто недостаточно активно вел маркетинговую политику».

Следует добавить, что нынешняя стабилизация «вторички» началась после длительного падения. В период с февраля по май 2017 года цены на квартиры в этом сегменте снизились на 13%. В качестве причины специалисты УПН тогда назвали перенасыщенность рынка предложениями от продавцов.

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