В Пермском крае на развитие кластера ракетного двигателестроения направят 8 млрд руб

Об этом 18 июля сообщил врио губернатора Пермского края Максим Решетников на первом дне работы Международного авиакосмического салона МАКС-2017.

Врио губернатора также провёл переговоры с руководителем НПО «Энергомаш» Игорем Арбузовым, главой Роскосмоса Игорем Комаровым и генеральным директором Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александром Артюховым.

«Ключевая тема по технополису “Новый Звездный” — это подтверждение развития площадки в микрорайоне Новые Ляды. Сегодня на совещании руководство “Роскосмоса” подтвердило, что все деньги для этого есть в федеральном бюджете», — сказал Максим Решетников.

По словам врио губернатора, проект предполагает комплексное развитие территориального кластера. Основной задачей краевых и городских властей в этом направлении является «развитие социальной и жилищной инфраструктуры».

«Сейчас мы должны обсудить с “Протоном” и договориться в каких объёмах и в какие сроки будут производится работы», — добавил Максим Решетников.

Инновационный территориальный кластер ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный» базируется на трёх приоритетных в национальном масштабе промышленных комплексах: ракетное и авиационное двигателестроение, а также энергетическое машиностроение.

Приоритетными направлениями кооперации организаций-участников кластера в сфере исследований и разработок являются развитие высокотехнологичных отраслей машиностроения (ракетное двигателестроение, энергетическое машиностроение, авиационное двигателестроение или газотурбинное двигателестроение авиационного и наземного применения), развитие и внедрение базовых и критических военных и промышленных технологий, нанотехнологий, повышение энергоэффективности, развитие малой распределительной энергетики.

Ключевое место в кластере занимают ведущие научно-образовательные организации региона: Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии наук (ПНЦ УрО РАН) и академические институты.