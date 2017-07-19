В Пермском крае на развитие кластера ракетного двигателестроения направят 8 млрд руб
Как сообщает «Интерфакс», в Пермском крае на развитие кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный» до 2021 года будет направлено 8 млрд руб.
Как сообщает «Интерфакс», в Пермском крае на развитие кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный» до 2021 года будет направлено 8 млрд руб.
Об этом 18 июля сообщил врио губернатора Пермского края Максим Решетников на первом дне работы Международного авиакосмического салона МАКС-2017.
Врио губернатора также провёл переговоры с руководителем НПО «Энергомаш» Игорем Арбузовым, главой Роскосмоса Игорем Комаровым и генеральным директором Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александром Артюховым.
«Ключевая тема по технополису “Новый Звездный” — это подтверждение развития площадки в микрорайоне Новые Ляды. Сегодня на совещании руководство “Роскосмоса” подтвердило, что все деньги для этого есть в федеральном бюджете», — сказал Максим Решетников.
По словам врио губернатора, проект предполагает комплексное развитие территориального кластера. Основной задачей краевых и городских властей в этом направлении является «развитие социальной и жилищной инфраструктуры».
«Сейчас мы должны обсудить с “Протоном” и договориться в каких объёмах и в какие сроки будут производится работы», — добавил Максим Решетников.
Приоритетными направлениями кооперации
Ключевое место в кластере занимают ведущие
Наибольшую роль в развитии базовых компетенций Кластера и расширении производственной кооперации играют шесть предприятий: ПАО «Протон-ПМ», АО «ОДК-Пермские моторы,» АО «ОДК-Авиадвигатель», АО Пермский завод «Машиностроитель», АО НПО «Искра».