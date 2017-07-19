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15:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утверждена новая редакция антикризисного плана в экономике

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане утверждена обновленная редакция Комплексного плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике на краткосрочный период.

Документ подготовлен Минэкономразвития региона, совместно с другими министерствами и ведомствами, с учетом складывающихся тенденций в экономике и социальной сфере в текущем году.

В целом новый «антикризисный» план повторяет наиболее эффективные решения, принятые в 2015 и 2016 годах. Приоритетное направление Комплексного плана — поддержка уровня жизни и благосостояния жителей республики и выполнение социальных обязательств перед ними.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития РБ, документ сгруппирован по четырем разделам: активизация экономического роста, поддержка отраслей экономики и обеспечение социальной стабильности, мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере.

Выделено 12 ключевых направлений действий правительства Башкортостана. Среди них: стабилизационные меры, формирование благоприятных условий для наращивания объемов инвестиций, меры по импортозамещению, поддержке несырьевого экспорта, стимулированию инновационной деятельности, снижению издержек бизнеса, поддержке малого и среднего предпринимательства и отдельных отраслей экономики, содействию изменению структуры занятости, социальной поддержке граждан.

Среди нововведений — мероприятия в части реализации «дорожных карт» по внедрению в республике 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципалитетов, организации работы с органами местного самоуправления в части активизации инвестиционной деятельности муниципалитетов, привлечения федеральных средств на проведение мероприятий по благоустройству территорий в рамках реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», создания Фонда развития промышленности Башкортостана, республиканской коммунальной компании.

По мнению экспертов, реализация плана создаст условия для устойчивого развития ключевых отраслей экономики республики, сбалансированности рынка труда и в целом гарантирует достижение положительных темпов роста и макроэкономической стабильности в регионе.

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