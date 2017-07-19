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14:28 (мск), источник: Noi.md

В Россию не впустили опасные мясопродукты из Молдовы

В Россию не впустили более 800 кг колбасных изделий и мясосырья из Молдовы, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

По сообщению Роспотребнадзора, в рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению каналов незаконного перемещения сельскохозяйственной продукции, живых животных и птицы на железнодорожной станции Суземка в период с 10 по 17 июля 2017 г. был предотвращен ввоз в Российскую Федерацию 125 кг колбасных изделий и 700 кг мясосырья неизвестного происхождения, которые перевозились гражданами Молдовы в поезде «Кишинев-Москва».

Специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установили, что продукция перевозилась гражданами Молдовы без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора, без маркировки и с нарушением условий транспортировки в пассажирских поездах сообщением «Кишинев-Москва».

Как отмечается, по указанным причинам небезопасная в ветеринарно-санитарном отношении продукция изъята из пассажирского состава и возвращена на сопредельную территорию под контролем таможенной службы, а её владельцы привлечены к административной ответственности.

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