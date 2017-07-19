Белоруссия вводит запрет на ввоз свинины из Омской области из-за АЧС
Запрет также вводится на ввоз сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов.
Запрет также вводится на ввоз сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов.
МИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Белоруссия временно ограничивает ввоз свинины из Омской области России
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории этой области зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС.
«В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Белоруссии из этого российского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов ее переработки», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, запрет вводится и на ввоз кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другую продукцию.
Кроме того, Департамент в связи с новыми зарегистрированными случаями заболеваниями свиней АЧС указал на необходимость принятия дополнительных мер по недопущению ввоза свинины и другой продукции из нее также из Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей. В конце 2016 — начале 2017 годов ведомство уже принимало решение о временном ограничении ввоза свинины из этих регионов.
В департаменте Минсельхозпрода указали на необходимость принятия дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.