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15:06 (мск), источник: Интерфакс

Екатеринбург направит 1,1 млрд руб. на строительство улицы в районе «Академический»

Екатеринбург. 19 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Власти Екатеринбурга планируют направить более 1,1 млрд рублей на строительство улицы в микрорайоне «Академический», следует из материалов на сайте госзакупок.

Так, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» объявило о проведении трех электронных аукционов по выбору генподрядчиков строительства участков улицы Академика Сахарова.

В частности, первый тендер предусматривает строительство дороги на участке между улицами Чкалова и Амундсена, начальная (максимальная) цена контракта составляет 461,6 млн рублей. В рамках второго тендера необходимо построить участок дороги в границах улиц Вильгельма де Геннина и Анатолия Мехренцева стоимостью 345,7 млн рублей.

Третий тендер предполагает строительство участка в границах улиц Анатолия Мехренцева и Чкалова за 291,8 млн рублей.

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