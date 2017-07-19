Екатеринбург направит 1,1 млрд руб. на строительство улицы в районе «Академический»

Так, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» объявило о проведении трех электронных аукционов по выбору генподрядчиков строительства участков улицы Академика Сахарова.

В частности, первый тендер предусматривает строительство дороги на участке между улицами Чкалова и Амундсена, начальная (максимальная) цена контракта составляет 461,6 млн рублей. В рамках второго тендера необходимо построить участок дороги в границах улиц Вильгельма де Геннина и Анатолия Мехренцева стоимостью 345,7 млн рублей.